Alcaraz gewinnt zum Start 7:6, 6:2 gegen De Minaur

Zweiter Satz war eine klare Sache

Alcaraz gab im umkämpften ersten Durchgang eine 4:1-Führung aus der Hand und war im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag De Minaur zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holte er den Vorteil zurück auf seine Seite und verwertete den ersten Satzball. Der zweite Satz war eine klare Sache für den Favoriten, er entschied so auch das fünfte Duell mit De Minaur für sich. 2024 hatte Alcaraz unerwartet die Auftaktpartie gegen den Norweger Casper Ruud verloren, was ihn das Ticket für das Halbfinale kostete.