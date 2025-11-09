Vorteilswelt
ATP-Finals 2025

Alcaraz gewinnt zum Start 7:6, 6:2 gegen De Minaur

Tennis
09.11.2025 17:57
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: AP/Antonio Calanni)

Der Spanier Carlos Alcaraz hat am Sonntag die ATP-Finals der besten acht Tennis-Profis der Saison mit einem 7:6(5)-6:2-Sieg gegen den Australier Alex de Minaur eröffnet!

 

0 Kommentare

Der 22-Jährige benötigt noch zwei Siege, um am Jahresende fix die Nummer 1 zu sein – entweder in seinen übrigen zwei Spielen des Pools Jimmy Connors oder inklusive dem Halbfinale. Im Parallelmatch des Pools trifft am Montag (14 Uhr) der US-Amerikaner Taylor Fritz auf den Italiener Lorenzo Musetti.

Zweiter Satz war eine klare Sache
Alcaraz gab im umkämpften ersten Durchgang eine 4:1-Führung aus der Hand und war im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag De Minaur zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holte er den Vorteil zurück auf seine Seite und verwertete den ersten Satzball. Der zweite Satz war eine klare Sache für den Favoriten, er entschied so auch das fünfte Duell mit De Minaur für sich. 2024 hatte Alcaraz unerwartet die Auftaktpartie gegen den Norweger Casper Ruud verloren, was ihn das Ticket für das Halbfinale kostete.

Das Erreichen des Halbfinales 2023 war das bisherige Maximum von Alcaraz bei diesem Event. „Es ist sehr schwierig, dieses Turnier zu gewinnen“, erklärte der Iberer im Sky-Interview. „Ich hatte in den vergangenen drei Saisonen mit der Energie und der Motivation Probleme, heuer ist es ein bisschen anders. Ich bin zuversichtlich, weiter gutes Tennis zu spielen und versuche, dieses Turnier zu gewinnen.“ Titelverteidiger Jannik Sinner steigt am Montagabend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime ein. Der Südtiroler ist der zweite Kandidat auf die Nummer-1-Position per Jahresende.

