441.000 Euro an Internetbetrüger verloren

Ein Mann aus dem Salzburger Flachgau ist auf Betrüger im Internet hereingefallen. Eigentlich wollte er seine Altersvorsorge aufbessern. Der Schaden ist immens – so sind die Täter dabei vorgegangen.
Ein 68-jähriger Flachgauer stieß Ende April auf eine Werbung im Internet. Darin wurde eine Anlage für eine Zusatzpension beworben. Der Mann hatte Interesse und nahm Kontakt zu der Firma auf. Er schloss daraufhin einen Investitionsvertrag ab, so die Polizei.
Zunächst nur ein Test
Doch offenbar hatte der Mann schon ein schlechtes Gefühl und überwies zunächst nur einen kleinen dreistelligen Betrag als Test. Eine trügerische Sicherheit: Denn der Mann wurde in der Folge regelmäßig von zwei unbekannten Tätern kontaktiert. Schlussendlich brachten sie ihn dazu, noch mehr Geld zu investieren.
Der 68-Jährige zahlte daraufhin immer höhere Beträge, bis er sogar ein Investment von 300.000 Euro abschloss.
Doch dann wollte der Flachgauer das Geld zurück – die Täter konnte er aber plötzlich nicht mehr kontaktieren. Insgesamt hat der Mann 441.000 Euro verloren.
