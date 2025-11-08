441.000 Euro an Internetbetrüger verloren

Zunächst nur ein Test

Doch offenbar hatte der Mann schon ein schlechtes Gefühl und überwies zunächst nur einen kleinen dreistelligen Betrag als Test. Eine trügerische Sicherheit: Denn der Mann wurde in der Folge regelmäßig von zwei unbekannten Tätern kontaktiert. Schlussendlich brachten sie ihn dazu, noch mehr Geld zu investieren.