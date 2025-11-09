Vorteilswelt
Löscheinsatz

Schuppen stand unterhalb der Autobahn in Flammen

Salzburg
09.11.2025 22:38
Unterhalb der Autobahnbrücke brannte eine Hütte.
Unterhalb der Autobahnbrücke brannte eine Hütte.(Bild: FF Pfarrwerfen)

Löscheinsatz für die Feuerwehren Pfarrwerfen und Werfen: Gleich unterhalb der Autobahnbrücke stand Sonntagabend ein Geräteschuppen in Flammen. Es wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. 

Die Zeit drängte: Der Schuppen stand schon in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Ein Kamerad aus Werfen konnte gerade noch eine Gasflasche von der Terrasse bergen. Der angeschlossene Schlauch hatte schon Feuer gefangen.

Der Schuppen brannte komplett nieder.
Der Schuppen brannte komplett nieder.(Bild: FF Pfarrwerfen)

Die Einsatzkräfte legten von einem nahegelegenen Bach eine Löschleitung und bekämpften das Feuer unter schwerem Atemschutz. Weil der Brandgeruch auch auf die darüberliegende Tauernautobahn zog, wurde die Asfinag informiert. Ein Traffic-Manager klärte die Situation vor Ort. 

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Der Schuppen war aber nicht mehr zu retten. Gebäudereste mussten abgerissen werden. 60 Florianis waren rund zweieinhalb Stunden im Einsatz. 

Salzburg

