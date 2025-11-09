Sondersitzung
Zwei Züge stießen zusammen: Dutzende Verletzte
Beim Zusammenstoß zweier Personenzüge in der Slowakei sind am Sonntagabend Dutzende Menschen verletzt worden. Wie das Innenministerium mitteilte, mussten elf Menschen ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein Zug sei zwischen Bratislava und Pezinok auf den zweiten aufgefahren. Es habe keine Todesopfer gegeben, schilderte Innenminister Matúš Šutaj Eštok am Unfallort.
„Nach vorläufigen Informationen stießen die Züge weder frontal zusammen noch entgleisten sie“, schrieb die slowakische Polizei auf Facebook. Ein Passagier berichtete von einem lauten Knall, als die beiden Garnituren kollidierten.
Es handelte sich um das zweite Zugunglück in dem mitteleuropäischen EU-Staat innerhalb eines Monats. Im Osten des Landes waren am 13. Oktober zwei Züge zusammengestoßen. 91 Menschen wurden damals verletzt.
Ministerpräsident Robert Fico setzte für Montagvormittag eine Sondersitzung des Kabinetts an. Nach einem Bericht durch die zuständigen Minister sei geplant, dass die Regierung „die erforderlichen Entscheidungen treffen“ werde.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.