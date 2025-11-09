Vorteilswelt
Sondersitzung

Zwei Züge stießen zusammen: Dutzende Verletzte

Ausland
09.11.2025 22:58
Symbolbild
Symbolbild(Bild: FUNFUNPHOTO stock.adobe)

Beim Zusammenstoß zweier Personenzüge in der Slowakei sind am Sonntagabend Dutzende Menschen verletzt worden. Wie das Innenministerium mitteilte, mussten elf Menschen ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Ein Zug sei zwischen Bratislava und Pezinok auf den zweiten aufgefahren. Es habe keine Todesopfer gegeben, schilderte Innenminister Matúš Šutaj Eštok am Unfallort.

„Nach vorläufigen Informationen stießen die Züge weder frontal zusammen noch entgleisten sie“, schrieb die slowakische Polizei auf Facebook. Ein Passagier berichtete von einem lauten Knall, als die beiden Garnituren kollidierten.

Es handelte sich um das zweite Zugunglück in dem mitteleuropäischen EU-Staat innerhalb eines Monats. Im Osten des Landes waren am 13. Oktober zwei Züge zusammengestoßen. 91 Menschen wurden damals verletzt.

Ministerpräsident Robert Fico setzte für Montagvormittag eine Sondersitzung des Kabinetts an. Nach einem Bericht durch die zuständigen Minister sei geplant, dass die Regierung „die erforderlichen Entscheidungen treffen“ werde.

