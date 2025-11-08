Meta will 600 Milliarden Dollar in USA investieren

Der Facebook-Mutterkonzern befindet sich in einem Wettlauf mit anderen großen Cloud-Anbietern wie Amazon, Alphabet und Microsoft um den Aufbau von KI-Infrastruktur. Das US-Unternehmen hat seine Anstrengungen im Bereich KI verstärkt und strebt eine sogenannte Superintelligenz an, bei der Maschinen den Menschen intellektuell überlegen sind.