Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Seer-Stimme Sassy

„Der Mann war mir wurscht, das Kind aber nicht“

Oberösterreich
09.11.2025 17:00
Für Sassy Holzinger gab‘s vor Tourneestart noch etwas Entspannung auf der Terrasse sowie im Park ...
Für Sassy Holzinger gab‘s vor Tourneestart noch etwas Entspannung auf der Terrasse sowie im Park in der Natur.(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder/Viertbauer)

Als Musikerin, Mutter und Frau, die das Leben mit allen Höhen und Tiefen angenommen hat, spricht Sassy Holzinger, Stimme der Band Die Seer, von kleinen Alltagsfluchten, großen Abschieden, einem Fehltritt sowie ihrem Traummann. Die „Krone“ besuchte die Musikerin vor dem Start ihrer Tournee in ihrer Heimat Altmünster (OÖ).

0 Kommentare

Was ist eigentlich eine Sünde? Für Sassy Holzinger ist es ein Speckbrot zum Film – nach einem Tag, an dem sie nichts gegessen hat. Oder die Heets, die sie nach dem Rauchen benutzt, um davon loszukommen und die so bestialisch stinken, dass sie ihrem Sohn, wenn sie in sein Zimmer kommt, sagt, er habe Stinkefüße. Worauf der antwortet: „Mama, das bist du.“ Aber Sassy ist kein Sündenbock. Sie ist eine Frau, die gelebt hat, liebt und lacht. Nach ihrer Zeit bei der Band Die Seer beginnt für sie mit ihrer Solo-Tournee (Start am 7. November in Eisenstadt) ein neuer Abschnitt. Befreiend, nicht beängstigend. Denn die Musik ist wieder da.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
142.018 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
117.877 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
108.880 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Seer-Stimme Sassy
„Der Mann war mir wurscht, das Kind aber nicht“
Bilder, Skulpturen
Museum Angerlehner: Ein Trio sprengt die Normen
Bundesliga
LASK bleibt mit Kühbauer auf der Siegerstraße
Bayer in OÖ
„Es ist genau das, was diese Serie ausmacht“
Abgabe von Spitälern?
Nächster ÖVP-Grande für „große Schritte“ bereit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf