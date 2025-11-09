„Der Mann war mir wurscht, das Kind aber nicht“

Was ist eigentlich eine Sünde? Für Sassy Holzinger ist es ein Speckbrot zum Film – nach einem Tag, an dem sie nichts gegessen hat. Oder die Heets, die sie nach dem Rauchen benutzt, um davon loszukommen und die so bestialisch stinken, dass sie ihrem Sohn, wenn sie in sein Zimmer kommt, sagt, er habe Stinkefüße. Worauf der antwortet: „Mama, das bist du.“ Aber Sassy ist kein Sündenbock. Sie ist eine Frau, die gelebt hat, liebt und lacht. Nach ihrer Zeit bei der Band Die Seer beginnt für sie mit ihrer Solo-Tournee (Start am 7. November in Eisenstadt) ein neuer Abschnitt. Befreiend, nicht beängstigend. Denn die Musik ist wieder da.