Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

La-Liga-Ticker

Celta de Vigo gegen FC Barcelona, LIVE ab 21 Uhr

Fußball International
09.11.2025 06:00
Lamine Yamal und Barca-Trainer Hansi Flick brauchen heute drei Punkte.
Lamine Yamal und Barca-Trainer Hansi Flick brauchen heute drei Punkte.(Bild: EPA/ALEJANDRO GARCIA)

Am zwölften Spieltag in der spanischen La Liga empfängt Celta de Vigo den FC Barcelona. Können die Katalanen die schwierige Auswärtspartie meistern und an Tabellenführer Real Madrid dranbleiben? Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Wundertüte Barcelona
Der FC Barcelona ist in dieser Saison eine Wundertüte. Mal zaubert das Team von Trainer Hansi Flick, mal muss man mit einem Punkt gegen Club Brügge zufrieden sein. So geschehen unter der Woche, als man gegen den belgischen Underdog in der Champions League schwer zu kämpfen hatte.

Am Ende stand ein wildes und am Ende sogar etwas glückliches 3:3. Punkte abgeben ist heute allerdings keine Option – immerhin will man an Tabellenführer Real Madrid dran bleiben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
128.318 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.746 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
104.576 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Fußball International
„Krone“-Stopplicht
Happel-Stadion? Der Status quo ist zum Schämen!
ÖFB-Stars auf krone.tv
Pentz: „So einen Tormann gibt es nur einmal!“
Szene erhitzt Gemüter
„Lack gesoffen!“ Große Aufregung nach Bayern-Remis
Krone Plus Logo
„Match“ im Prater
„Die Möglichkeit für ein neues Stadion gibt es!“
La-Liga-Ticker
Celta de Vigo gegen FC Barcelona, LIVE ab 21 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf