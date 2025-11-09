Celta de Vigo gegen FC Barcelona, LIVE ab 21 Uhr

Am zwölften Spieltag in der spanischen La Liga empfängt Celta de Vigo den FC Barcelona. Können die Katalanen die schwierige Auswärtspartie meistern und an Tabellenführer Real Madrid dranbleiben? Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
Wundertüte Barcelona
Der FC Barcelona ist in dieser Saison eine Wundertüte. Mal zaubert das Team von Trainer Hansi Flick, mal muss man mit einem Punkt gegen Club Brügge zufrieden sein. So geschehen unter der Woche, als man gegen den belgischen Underdog in der Champions League schwer zu kämpfen hatte.
Am Ende stand ein wildes und am Ende sogar etwas glückliches 3:3. Punkte abgeben ist heute allerdings keine Option – immerhin will man an Tabellenführer Real Madrid dran bleiben.
