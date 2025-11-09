Vorteilswelt
Hasenhüttl-Nachfolger

Wolfsburg feuert Trainer nach nur vier (!) Monaten

Deutsche Bundesliga
09.11.2025 20:45

Der VfL Wolfsburg hat sich wieder einmal vom Trainer getrennt! Der Niederländer Paul Simonis muss nur vier Monate nach seiner Verpflichtung als Nachfolger von Ralph Hasenhüttl wieder gehen.

0 Kommentare

In der deutschen Fußball-Bundesliga verlor der Klub von Österreichs Teamspieler Patrick Wimmer inklusive des 1:2 am Freitagabend bei Werder Bremen sechs der vergangenen sieben Spiele. Wie Wolfsburg am Sonntag bekannt gab, übernimmt U19-Cheftrainer Daniel Bauer vorerst als Coach.

Fünfter gescheiterter Trainer seit Oliver Glasner
Der von den Go Ahead Eagles in die deutsche Liga gewechselte Simonis (40) ist bereits der fünfte gescheiterte Trainer in Wolfsburg, seit Oliver Glasner den Volkswagen-Klub 2021 in die Champions League führte und danach verließ.

Mark van Bommel, Florian Kohfeldt, Niko Kovac, Hasenhüttl und jetzt Simonis: Alle mussten vorzeitig gehen. Als mögliche Nachfolger gelten aktuell Urs Fischer, Tim Walter und auch Ex-Coach Bruno Labbadia.

Wolfsburg
Loading
