Wolfsburg feuert Trainer nach nur vier (!) Monaten

Der VfL Wolfsburg hat sich wieder einmal vom Trainer getrennt! Der Niederländer Paul Simonis muss nur vier Monate nach seiner Verpflichtung als Nachfolger von Ralph Hasenhüttl wieder gehen.
In der deutschen Fußball-Bundesliga verlor der Klub von Österreichs Teamspieler Patrick Wimmer inklusive des 1:2 am Freitagabend bei Werder Bremen sechs der vergangenen sieben Spiele. Wie Wolfsburg am Sonntag bekannt gab, übernimmt U19-Cheftrainer Daniel Bauer vorerst als Coach.
Fünfter gescheiterter Trainer seit Oliver Glasner
Der von den Go Ahead Eagles in die deutsche Liga gewechselte Simonis (40) ist bereits der fünfte gescheiterte Trainer in Wolfsburg, seit Oliver Glasner den Volkswagen-Klub 2021 in die Champions League führte und danach verließ.
Mark van Bommel, Florian Kohfeldt, Niko Kovac, Hasenhüttl und jetzt Simonis: Alle mussten vorzeitig gehen. Als mögliche Nachfolger gelten aktuell Urs Fischer, Tim Walter und auch Ex-Coach Bruno Labbadia.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.