Ryanair fliegt Urlauber in besetztes Sahara-Gebiet

Die Sonne sinkt im Abendlicht über dem Atlantik, während der Wind den Sand der Sahara durch die Straßen wirbelt. In seinem schwarzen Truck brutzelt Mohamed Bourgane Crêpes, mixt Avocadosäfte und gießt Frappuccino in Plastikbecher. „Coffee Tunes“ steht in leuchtenden Lettern über der kleinen Bar auf Rädern. „Untertags studiere ich E-Commerce und besuche Onlinekurse, am Abend stehe ich hier“, sagt er und wendet ein Crêpe in der Pfanne.