Wann Sie mit Ihrer Pension als Gutverdiener gelten

In einer übersichtlichen Tabelle zeigen wir, ab welcher Pensionshöhe man 2025 zu den „meistverdienenden“ zehn, 20, 25, 30 Prozent etc. zählt. Die Vergleichs-Statistiken gibt es aufgeteilt nach Frauen, Männern und gesamt. Plus: Um wie viel die Ruhestandsbezüge 2026 steigen – und wie viel Prozent der Pensionisten tatsächlich den vollen Inflationsausgleich erhalten.