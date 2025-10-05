Wann Sie mit Ihrer Pension als Gutverdiener gelten

Pilzsammlerin in Japan von Bär angegriffen
Ab welcher Pensionshöhe gehöre ich zur reicheren Hälfte und ab wann bin ich bei den 25 oder sogar den zehn Prozent mit den höchsten Ruhestandsbezügen dabei? Die „Krone“ ließ sich über die Pensionsversicherungsanstalt die aktuellen Daten dazu ausheben.
In einer übersichtlichen Tabelle zeigen wir, ab welcher Pensionshöhe man 2025 zu den „meistverdienenden“ zehn, 20, 25, 30 Prozent etc. zählt. Die Vergleichs-Statistiken gibt es aufgeteilt nach Frauen, Männern und gesamt. Plus: Um wie viel die Ruhestandsbezüge 2026 steigen – und wie viel Prozent der Pensionisten tatsächlich den vollen Inflationsausgleich erhalten.
