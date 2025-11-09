Mahrer verdient mehr als New Yorks Bürgermeister

Die Wirtschaftskammer ist ein prunkvoller Ort. Man muss sich das so vorstellen: Betriebe müssen eine Zwangsmitgliedschaft bezahlen, ob sie eben wollen (eher selten) oder nicht (zumeist), um in einem vergoldeten Kolosseum das Theaterstück des Präsidenten Harald Mahrer bewundern zu dürfen, der seine Version von „Das Geld anderer Leute“ aufführt und dabei lustige Brillen trägt.