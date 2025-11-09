Trump pennt während Vortrags zu Fettleibigkeit ein

Ist Trump noch fit genug für sein Amt?

Viele linke Demokraten reagierten mit schallendem Gelächter. „Dozy Don (der dösende Don, Anm.) ist zurück“, postete Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hämisch auf der Plattform X und lud dazu ein Foto und Video des eingenickten Trump hoch. Auch Spekulationen um den Gesundheitszustand des Präsidenten wurden neuerlich befeuert. Zuletzt war der 79-Jährige mit wiederkehrenden Handprellungen, geschwollenen Knöcheln, unsicherem Gang und geistigen Aussetzern in Erscheinung getreten. „Kein Wunder, dass sie alle sechs Monate Gehirnscans durchführen – sie versuchen herauszufinden, ob da noch irgendetwas in ihm steckt“, meinte der Investigativjournalist Adam Cochran auf X dazu.