Dreiste Camper im Wald: „Strafe schreckt nicht ab“

Rücksichtslose und aggressive Wildcamper sorgen in Tirol für immer größere Probleme. Bruno Zoller, Vertreter der Camping-Branche, beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Er fürchtet, dass die Lage in den nächsten Jahren eskaliert, und erklärt, warum Tirol sich ein Vorbild an Holland nehmen sollte.