Die Buhlschaft wird heuer zur Catwoman

Die Buhlschaft verführt in Rot! Erster Blick auf Salzburgs neuen Jedermann: Valerie Pachner umgarnt Michael Maertens in einer leuchtend roten Samthose und bauchfreiem Top - sie schlüpft erstmals in der Geschichte als Buhlschaft in eine Doppelrolle und gibt im Pailletten-Bodysuit auch den Tod.

(Bild: APA/BARBARA GINDL)