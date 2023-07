Polizei findet bei Wiener NS-Uniformen und Dolche

Nachdem ein Mann wegen gefährlicher Drohung am Mittwochabend in Wien-Ottakring eine Anzeige erstattet hatte, plauderte er gegenüber den Beamten aus, dass der Täter in Besitz sämtlicher NS-Gegenstände sei. Daraufhin kam es zu einer groß-angelegten Hausdurchsuchung. NS-Uniformen und Dolche konnten sichergestellt werden.