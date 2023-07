Kamen maskierte Soldaten als „Gegen-Randalierer“?

In der vergangenen Woche waren bei gewaltsamen Protesten in ganz Frankreich mehr als 3.500 Menschen festgenommen worden. Auslöser war der Tod eines 17-Jährigen, der bei einer Polizeikontrolle in einem Pariser Vorort erschossen worden war. In der Stadt Lorient nahm die Polizei am Freitagabend vier Menschen fest.