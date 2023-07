Krawalle in Frankreich: Was Urlauber wissen müssen

„Liberté, Egalité, Fraternité“ (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) - in ganz Frankreich kommt es seit Tagen zu gewalttätigen Protesten. Zustände, die an die französische Revolution im Jahr 1789 erinnern. Mehr als 45.000 Polizisten patrouillieren auf den Straßen, um der katastrophalen Zustände Herr zu werden. Alleine in der Nacht auf Samstag wurden mehr als 1300 Demonstranten festgenommen. In der Hauptstadt Paris, in der Ile de France und anderen französischen Großstädten herrschen Aggression und Gewalt. Präsident Emmanuel Macron sah sich angesichts der instabilen Lage gar gezwungen, seinen geplanten Deutschlandbesuch zu verschieben.