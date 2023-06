Wird in Kroatien durch Euro wirklich alles teurer?

Ahh, endlich wieder Sommer, Sonne, Meer! Für ein paar Tage dem für die Jahreszeit doch noch etwas frischem Wetter in Österreich entfliehen und einfach die Seele baumeln lassen - was will man mehr? Ein Ausflug nach Kroatien zahlt sich allemal aus, wenn auch nur für ein paar Tage. Immerhin ist Istrien ähnlich nahe wie - aber bekanntlich weitaus günstiger als - Italien. Manche würden gar so weit gehen zu behaupten, dass es auch schöner ist. Die Strände sind sauberer, das Wasser klarer und die Städte nicht so überlaufen von Touristen. Und seit diesem Jahr brauchen Urlauber auch kein Geld mehr zu wechseln, denn seit dem 1. Jänner heißt die offizielle Währung nicht mehr Kuna, sondern Euro.