Südkoreas Präsident sagt Kiew Ausrüstung zu

Rätselraten um Bachmut

Unterdessen gibt es weiterhin Rätselraten um eine mögliche Einnahme Bachmuts. Der russische Präsident Wladimir Putin beglückwünschte die Wagner-Söldnertruppe und die russische Armee zur „Befreiung“ der umkämpften Stadt, die in Russland Artjomowsk genannt wird. Selenskyj und das ukrainische Verteidigungsministerium dementierten. „Bachmut ist heute nicht von Russland besetzt worden“, sagte Selenskyj am Sonntag in Japan.