Wagner-Chef: „Haben volle Kontrolle über Bachmut“

Kiew dementiert: „Soldaten kämpfen in Bachmut weiter“

„Das ist nicht wahr“, erklärte ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte. „Unsere Einheiten kämpfen in Bachmut weiter.“ Das ukrainische Verteidigungsministerium bezeichnet die Lage jedoch als kritisch. „Schwere Kämpfe in Bachmut. Die Lage ist kritisch“, erklärt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram. Ukrainische Kräfte kontrollierten einige Industrie- und Infrastruktureinrichtungen in dem umkämpften Gebiet.