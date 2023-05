Biden kündigte Ukraine weitere Militärhilfe an

Ausbildung soll unterstützt werden

Bis zur Lieferung kann es jedoch noch dauern. „Das, was mit der Ausbildung von Piloten verbunden ist, ist ja ein längerfristiges Projekt“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag in Japan. Laut einem US-Regierungsvertreter sagte Biden, dass die USA eine Ausbildung ukrainischer Piloten an „Kampfjets der vierten Generation einschließlich (des US-Kampfjets) F-16“ in Zusammenarbeit mit „Verbündeten und Partnern“ unterstützen würden.