Mai-Wetter wird nochmals launig-abwechslungsreich

Am Mittwoch gerät der Ostalpenraum in eine nordwestliche Strömung. Damit hält sich bereits während der frühen Morgenstunden dichte Bewölkung mit leichtem Regen entlang der Alpennordseite. Im Tagesverlauf nähert sich rasch ein Tiefzentrum in hohen Schichten von Norden her an. Damit verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt zunehmend auch in den Süden. Nur vereinzelte Schauer sind über dem nördlichen und östlichen Flach- und Hügelland zu erwarten. Der Wind aus nördlichen Richtungen weht mäßig. Neun bis 17 Grad hat es in der Früh, maximal 18 bis 23 Grad tagsüber.