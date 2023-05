Dauerregen forderte neun Tote in Norditalien

Die Betroffenen bekamen vorübergehend Unterkünfte in Sporthallen. Die Stadtverwaltung von Ravenna und die örtliche Polizei riefen die Bewohnerinnen und Bewohner in der Nähe von Flüssen dazu auf, sich in die oberen Stockwerke zu begeben. In der Kleinstadt Castel Bolognese wurden ebenfalls mehrere Menschen aus ihren Wohnungen geholt. Es kam zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung, weshalb Wasser mit einem Tankwagen verteilt wurde.