Tursky will Kennzeichnungspflicht für KI

ChatGPT-Entwickler für strikte Regulierung

Am Dienstag hatte sich bereits der Chef des ChatGPT-Erfinders OpenAI aufgrund des Risikos der Verbreitung von Falschinformationen mithilfe Künstlicher Intelligenz für eine strikte Regulierung ausgesprochen. Allein schon wegen der benötigten massiven Ressourcen werde es nur wenige Unternehmen geben, die Vorreiter beim Training von KI-Modellen sein können, sagte Sam Altman am Dienstag in einer Anhörung im US-Senat in Washington. Sie müssten unter strenger Aufsicht stehen.