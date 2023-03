„KI wird unser Leben bald komplett verändern“

Turskys Ziel für die Zukunft ist auch die Digitalisierung: „Ich möchte alle Ausweise, die man derzeit in der Geldtasche hat, aufs Handy zu bringen.“ Der erste Schritt war der digitale Führerschein, der in den seltensten Fällen für Verkehrskontrollen verwendet wird, sondern um das Alter oder die Identität nachzuweisen, so Tursky. Die Datensicherheit sei so gut, „wie wir sie nur irgendwie gewährleisten können“. Österreich setze extrem stark auf Datensicherheit. Eine fortschreitende Digitalisierung schließe das nicht aus.