Energiefresser Krankenhaus: So wird jetzt gespart

Die Klinik Innsbruck braucht so viel Energie wie 6000 Haushalte. Die kleine Stadt in der Stadt hat im Vergleich zu früher aber schon viel eingespart. Wie das gelingt? Besuch im Herzstück des riesigen Gesundheitsunternehmens, in dem alle Energieanlagen Größe XXL haben und schlechte Luft eine gute Sache ist.