Land will jetzt noch weitere Radarautos anschaffen

Nachdem die Nachfrage sehr groß sei, werde das Land noch weitere Radarautos anschaffen, so der Verkehrlandesrat. Der Frage, wie viel Geld der Temposünder so pro Jahr und eingesetztem Auto in die Landeskassa gespült wird, weicht er allerdings aus: „Das ist irrelevant, weil eines im Vordergrund steht: Größtmögliche Verkehrssicherheit und das Verhindern von menschlichem Leid.“