Wie Großelterngeneration länger daheim leben kann

Auch Oberösterreich ist mit einer enormen Herausforderung in der Pflege und Betreuung konfrontiert, was sich vielleicht am sichtbarsten in leerstehenden Betten in Alten- und Pflegeheimen niederschlägt. Im Jahr 2016 standen 6 Betten leer wegen zu wenig Personal, 2022 waren es bereits über 1.300, also jedes zehnte Bett - mit weiter steigender Tendenz. In Bayern ist die Mangelsituation teilweise noch stärker ausgeprägt, in Garmisch-Partenkirchen beispielsweise ist jedes fünfte (!) Bett nicht belegt.