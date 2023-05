Oberösterreich-SPÖ rechnet mit hoher Beteiligung

Was kann der SPÖ-Manager zum Trend in Oberösterreich sagen? Leider nichts. „Es wird am Abend des 22. Mai ein einziges Ergebnis für Österreich geben und keine Teilergebnisse.“ Das ist wahrscheinlich auch g‘scheit, sagt die „Krone“ dazu, denn Schlagzeilen wie „Oberösterreich würde gerne an Rendi-Wagner festhalten“ (als Beispiel) kann die Partei sicher nicht brauchen. Geschlossenheit ist ja da Ziel.