EVP: Neutrale Ukraine sorgt nicht für Sicherheit

Die Europäische Volkspartei EVP will, dass die Ukraine nach Kriegsende so schnell wie möglich in die NATO aufgenommen wird. Es sei im Interesse des Westens, der Ukraine die Aufnahme in das Militärbündnis raschest zu ermöglichen, heißt es in einem am Dienstagabend angenommenen Positionspapier der größten Fraktion im Europaparlament.