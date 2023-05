Ukraine darf während Krieg nicht zur NATO

Wenn sich die Ukraine nicht als souveräne unabhängige Nation in Europa durchsetze, sei es sinnlos, über eine Mitgliedschaft zu diskutieren, sagte Stoltenberg. Auch die US-Regierung unter Präsident Joe Biden sagte, dass sie weitere Waffenlieferungen und andere Hilfen für die Ukraine derzeit wichtiger halte als Planungen für einen NATO-Beitritt. „Wir konzentrieren uns darauf, so schnell wie möglich weitere praktische Unterstützung in die Hände der Ukrainer zu bekommen. Es ist nicht die Frage, ob die Ukraine dem Bündnis beitritt, sondern wann“, sagte eine ranfhohe US-Regierungsvertreterin.