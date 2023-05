Mädchen (16) ohrfeigte gewalttätigen Stiefvater

Streit in Villacher Lokal

Mit einer Festnahme endete am Sonntag auch eine Auseinandersetzung in einem Villacher Lokal. Gegen 20 Uhr wurden die Beamten aufgrund einer randalierenden Person in die Villacher Innenstadt gerufen. „Beim Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit konnten mehrere Personen wahrgenommen werden, welche offensichtlich in eine heftige verbale Auseinandersetzung verwickelt waren“, informiert die Polizei. Unter ihnen ein 38-jähriger Villacher.