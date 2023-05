Medwedew ruft zur „Eliminierung“ Selenskyjs auf

Vergleich mit Hitler

In seinen Augen werde Selenskyj „zur Unterzeichnung der Kapitulation der Ukraine nicht gebraucht“, schrieb Medwedew. „Wie bekannt ist, hat auch (Adolf) Hitler keine (Kapitulation) unterschrieben.“ Es werde sich sicherlich in der Ukraine ein Stellvertreter wie Hitlers kurzzeitiger Nachfolger, Admiral Karl Dönitz, finden. Ein Kernpunkt der russischen Kriegspropaganda ist die Unterstellung, in Kiew wurde ein faschistisches Regime regieren. Die Parallelen zu der NS-Diktatur im eigenen Land angesichts des Herrschens von Wladimir Putin lässt man allerdings lieber außen vor ...