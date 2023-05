Österreicher sind für EU, aber gegen NATO-Beitritt

„Die EU-Stimmungslage hat sich in den vergangenen Monaten stabilisiert und entspricht dem langjährigen Durchschnitt - trotz - beziehungsweise gerade wegen - der herausfordernden Zeiten, die von Krieg, Teuerung und Klimasorgen geprägt sind“, sagte Paul. Obwohl Skepsis und Verunsicherung zunehmen würden, stehe die „grundsätzliche EU-Mitgliedschaft in Österreich, gerade in Krisenzeiten, außer Frage.“