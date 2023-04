Ukraine hat bereits 230 Panzer bekommen

In Summe seien das 230 Panzer und mehr als 1550 gepanzerte Fahrzeuge für den Verteidigungskrieg gegen Russland, erklärte Stoltenberg am Donnerstag am Rande eines Treffens mit dem luxemburgischen Regierungschef Xavier Bettel in Brüssel. „Damit wird die Ukraine in eine starke Position versetzt, besetztes Territorium zurückzuerobern“, fügte der Norweger hinzu.