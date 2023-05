Was es kostet, wenn Ladegeräte angesteckt bleiben

Weil Smartphones nicht die einzigen akkubetriebenen Geräte in unserem Leben sind, sind in vielen Wohnungen mehrere Netzteile mit dem Stromnetz verbunden. Sie laden Tablets, Spielkonsolen, Smartphones, intelligente Uhren, In-Ear-Stöpsel, Bluetooth-Speaker, Game-Controller oder Laptops auf - und verbrauchen insgeheim auch dann Energie, wenn kein Gerät angeschlossen ist. Wir verraten Ihnen, wie viel - und was es kostet.