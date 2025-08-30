Deutsche Bundesliga in Konferenz ab 15.30 Uhr

Zweite Runde in der deutschen Bundesliga: Vier Spiele stehen in der Samstags-Konferenz am Programm – darunter das Duell von Ilzers Hoffenheimer gegen Eintracht Frankfurt. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier die Konferenz:
Hoffenheim und Frankfurt siegten jeweils zum Auftakt! Zwei Bundesliga-Siege in Folge gelangen der TSG unter Coach Christian Ilzer nie, das soll sich nun gegen Frankfurt ändern. Allerdings holte Hoffenheim aus den letzten vier Duellen mit der SGE nur einen Punkt.
14 Mal punktete Hoffenheim in 25 Bundesliga-Spielen unter Coach Ilzer, zehn Mal gelang das nach Rückständen wie ja auch beim Saisonauftakt in Leverkusen.
Spannend wird es auch für Österreichs Bundesliga-Filiale in Bremen! Werder empfängt Bayer Leverkusen. Bremen holte in der letzten Saison vier Punkte gegen Bayer 04 (2:2, 2:0) – kein anderes Team hatte gegen den Vize-Meister eine bessere Bilanz.
