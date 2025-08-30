Ehemann tot: Dolly Buster sucht in Show Ablenkung

„Bauchschmerzen vor Lachen“

„Man sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Demnach wird es jeden Tag ein wenig besser. Zugleich gibt es immer wieder Rückfälle“, berichtete Buster. Ihr Mitkandidat Mario Basler habe ihr während der Sendung geholfen: „Basler war in der Show nicht zu toppen! Obwohl es mir zur Zeit der Aufzeichnung sehr schlecht ging, hatte ich dank ihm Momente, in denen ich Bauchschmerzen vor Lachen bekam.“