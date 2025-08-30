Ehemann tot: Dolly Buster sucht in Show Ablenkung

Ex-Porno-Star Dolly Buster (55) wollte sich mit ihrer Rückkehr ins Fernsehen auch von einem schweren Schicksalsschlag ablenken. Kurz vor ihrer Teilnahme an der Show „Deutschlands dümmster Promi“ aber starb ihr Mann.
„Ich wollte jedenfalls meine Teilnahme an der Show absagen. Mein Hausarzt und mein Psychiater haben mir dann geraten: „Mach etwas, das dich ein bisschen ablenkt! Mach etwas, damit du mal aus dem Haus kommst!“, sagte sie im Interview der „Augsburger Allgemeinen“.
„Bauchschmerzen vor Lachen“
„Man sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Demnach wird es jeden Tag ein wenig besser. Zugleich gibt es immer wieder Rückfälle“, berichtete Buster. Ihr Mitkandidat Mario Basler habe ihr während der Sendung geholfen: „Basler war in der Show nicht zu toppen! Obwohl es mir zur Zeit der Aufzeichnung sehr schlecht ging, hatte ich dank ihm Momente, in denen ich Bauchschmerzen vor Lachen bekam.“
„Stoß versetzt“
Sie habe sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, teilte Buster mit. „Die Depression und der Tod meines Mannes waren extreme Ereignisse. Sie haben mir einen Stoß versetzt“, sagte sie. Insgesamt habe sie „mit der Außenwelt nicht mehr viel zu tun“ und auch nach der Show wolle sie nun „erst mal wieder ein Päuschen“ einlegen.
