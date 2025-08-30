Siebenkämpferin Mayr verpasst WM in Tokio

Damit sind bei der WM, die in zwei Wochen in Tokio beginnt, zehn Österreicher qualifiziert. Angeführt wird das Team von Europameisterin Victoria Hudson (Speer) und dem EM-Zweiten Lukas Weißhaidinger (Diskus). Neben Victoria Hudson, die mit ihrem in Maribor erzielten Rekord von 67,76 m als Weltjahresbeste zur WM fliegt, und Lukas Weißhaidinger hatten auch Raphael Pallitsch (1500 m) und Enzo Diessl (110 m Hürden) sowie Susanne Gogl-Walli (400 m) und Caroline Bredlinger (800 m) die Direkt-Qualifikation für die WM in Tokio geschafft.