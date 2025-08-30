Organspende: Man könnte noch mehr Leben retten

Obwohl Österreich bei der Zahl der Transplantationen international gesehen im Spitzenfeld liegt, erleben etliche Betroffene die Behandlung nicht mehr. Im Jahr 2024 wurden hierzulande 637 Transplantationen durchgeführt, trotzdem warteten am Ende des Jahres noch immer 848 Patienten auf ein lebensrettendes Organ. Die meisten Spenderorgane stammen von Verstorbenen. Bei Niere und Leber ist auch eine Lebendspende möglich.