Organspende: Man könnte noch mehr Leben retten

Home Invasion: Hotelier bei Raub schwer verletzt
Schläge und Fußtritte
Für viele Menschen ist eine Organtransplantation die einzige Hoffnung auf ein Weiterleben. Doch es stehen viel weniger Organe zur Verfügung, als nötig wären, um alle Patienten zeitgerecht zu versorgen. Mehr Beachtung und Akzeptanz dieser Thematik könnten etlichen Betroffenen das Leben retten.
Obwohl Österreich bei der Zahl der Transplantationen international gesehen im Spitzenfeld liegt, erleben etliche Betroffene die Behandlung nicht mehr. Im Jahr 2024 wurden hierzulande 637 Transplantationen durchgeführt, trotzdem warteten am Ende des Jahres noch immer 848 Patienten auf ein lebensrettendes Organ. Die meisten Spenderorgane stammen von Verstorbenen. Bei Niere und Leber ist auch eine Lebendspende möglich.
