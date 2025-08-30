Vollzeitarbeit? Große Lücken bei Kinderbetreuung

Betreuungsplätze für Kleinkinder entscheiden, ob beide Eltern schnell wieder Vollzeit arbeiten können. Es wird zwar investiert, aber Kärnten hinkt bei passenden Plätzen noch hinterher. Schuldirektorin der Bafep Kärnten, Barbara Graber, erzählt über Herausforderungen in Kärntens Kindergärten.