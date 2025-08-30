Vorteilswelt
Kärnten ist Letzter

Vollzeitarbeit? Große Lücken bei Kinderbetreuung

Kärnten
30.08.2025 12:00
Kindergärten bilden die Basis des Bildungswegs.
Kindergärten bilden die Basis des Bildungswegs.(Bild: RMO/Bachmann E.)

Betreuungsplätze für Kleinkinder entscheiden, ob beide Eltern schnell wieder Vollzeit arbeiten können. Es wird zwar investiert, aber Kärnten hinkt bei passenden Plätzen noch hinterher. Schuldirektorin der Bafep Kärnten, Barbara Graber, erzählt über Herausforderungen in Kärntens Kindergärten.

Wenn das Thema Teilzeitarbeit in der Öffentlichkeit besprochen wird, kommt aus manchen Ecken gerne ein zynischer Verweis auf die jungen Menschen und ihre „Work-Life-Balance“ als Ursache.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Porträt von Nina Loibnegger
Nina Loibnegger
