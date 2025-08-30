Priske zu Salzburg? Jetzt spricht Boss Schröder

Kommt er oder kommt er nicht? In den vergangenen Tagen gab es Spekulationen darüber, dass der Däne August Priske zum FC Red Bull Salzburg wechseln könnte. Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder äußerte sich nun zu den Gerüchten.
21 Jahre jung, Mittelstürmer, hochveranlagt. Vom Profil her würde August Priske exzellente zum FC Red Bull Salzburg passen.
Der von schwedischen Medien kolportierte Wechsel von Djurgaardens IF an die Salzach wird allerdings nicht über die Bühne gehen.
Salzburg-Boss Schröder: „Der Transfer kommt nicht zustande“
„Der Transfer kommt nicht zustande“, erklärte Bullen-Geschäftsführer Rouven Schröder gegenüber „Sky“. „Er ist ein wunderbarer Kicker, ein tolles Talent. Wir werden aber nur Dinge machen, die wir können.“
Der Deutsche fügte an, dass man selbst auch tolle Spieler habe. „Wir haben (in der Bundesliga) zwölf Tore geschossen und definitiv einen Kader, der konkurrenzfähig ist.“
Schröder verriet zudem, dass ein Wechsel von Kamil Piatkoswki zu Legia Warschau – die „Krone“ berichtete – bevorsteht. Lucas Gourna-Douath trainiert indes wieder mit der Mannschaft.
Der Franzose würde gerne in eine Top-Liga Europas wechseln, konkretes Angebot liegt Salzburg aber keines vor. Das Transferfenster ist in Österreich noch bis 5. September geöffnet.
Kommentare
