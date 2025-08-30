LASK gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE

Immer besonders

Der LASK und Ried treffen erstmals seit Februar 2023 (1:1) wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Vorzeichen sind interessant, haben die Athletiker doch unter Coach Joao Sacramento erst drei Punkte auf dem Konto und damit einen Zähler weniger als der Konkurrent aus dem Innviertel. Beide Teams meisterten die Cup-Hürde unter der Woche ohne Gegentor. „Derbys sind immer etwas Besonderes. Noch viel wichtiger ist für uns aber, dass wir alles unternehmen, um die drei Punkte zu holen“, sagte der Portugiese. Nötig seien dafür einmal mehr die Basics wie etwa Kampfgeist. „An Derbytagen sind die noch wichtiger“, betonte der 36-Jährige.