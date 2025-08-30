„Ich hatte meinen Wadenknochen in der Hand“

LIVE: Gnabry erlöst die Bayern gegen Augsburg
Am Sonntag ist es auf den Tag genau 35 Jahre her, dass der Teambus der Klosterneuburger Basketballer in Ungarn bei einem tragischen Unfall in den Gegenverkehr rauschte. Franz Zderadicka, Kapitän der damaligen Mannschaft, erinnert sich an die dramatischen Momente – und verdankt einem ehemaligen Teamkollegen sein Leben.
Der Flugzeugabsturz der Fußballmannschaft von Manchester United 1958, der Helikoptercrash von Dribbellegende Kobe Bryant und Tochter Gianna 2020. Neben den schönsten Geschichten schreibt der Sport leider auch die grausamsten. Eine davon ereignete sich Sonntag vor exakt 35 Jahren: Im Jahr 1990 kollidierte die Klosterneuburger Basketballmannschaft am Weg zu einem Turnier in Ungarn frontal mit einem Tanklaster.
