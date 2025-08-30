„Ich hatte meinen Wadenknochen in der Hand“

Am Sonntag ist es auf den Tag genau 35 Jahre her, dass der Teambus der Klosterneuburger Basketballer in Ungarn bei einem tragischen Unfall in den Gegenverkehr rauschte. Franz Zderadicka, Kapitän der damaligen Mannschaft, erinnert sich an die dramatischen Momente – und verdankt einem ehemaligen Teamkollegen sein Leben.