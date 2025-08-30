FC Augsburg gegen Bayern München ab 18.30 Uhr LIVE

Zweite Runde in der deutschen Bundesliga: Der FC Augsburg empfängt Bayern München. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier im Liveticker:
Das 6:0 zum Auftakt gegen RB Leipzig war Bayerns höchster Bundesliga-Sieg unter Vincent Kompany, doch dann kam der Zitteraufstieg bei Wehen Wiesbaden. Harry Kane hatte Deutschlands Rekordmeister wieder einmal gerettet. Der Star-Stürmer erzielte in vier Bundesliga-Spielen gegen den FC Augsburg sieben Tore, so viele wie gegen keinen anderen Verein.
Augsburg startete erst zum dritten Mal mit einem Sieg in eine Bundesliga-Saison – zwei Siege zum Auftakt gelangen bisher lediglich 2020. Dazu kommt: Rang drei ist Augsburgs beste Platzierung seit fast fünf Jahren (seit Platz zwei nach dem 3. Spieltag 2020/21).
