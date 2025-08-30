Nach Brand ist Zukunft von Pelletswerk ungewiss

Betretungsverbot für Firmengebäude

Das abgebrannte Firmengebäude darf derzeit nicht betreten werden. Wie es damit weitergeht, ist noch unklar. „Der Firmenchef hat gemeint, da wird nichts mehr zu retten sein“, so der Bürgermeister. Rund 40 Personen waren am Standort beschäftigt, sie konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Büroangestellten sollen ihre Arbeit am Montag wieder aufnehmen. „Es wurden kurzfristig Arbeitsplätze im ehemaligen Mahle-Werk in Mattighofen geschaffen, das Ende 2024 geschlossen wurde“, weiß Lang.