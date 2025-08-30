Nach Brand ist Zukunft von Pelletswerk ungewiss

„Es wäre schön, einmal über glückliche Momente zu reden“, sagt der Mattighofner Bürgermeister Daniel Lang am Tag nach dem verheerenden Brand des Pelletswerks in „seiner“ Gemeinde. Während die Brandursache inzwischen geklärt scheint, ist unklar, ob das Gebäude gerettet werden kann. Für die Mitarbeiter soll es aber weitergehen.
Erst am Samstagabend konnte nach dem verheerenden Firmenbrand von Mattighofen auch die letzte Feuerwehr einrücken. Freitagvormittag war vermutlich im Siloturm des örtlichen Hot’ts Holzpelletswerks ein Feuer ausgebrochen, das letztlich auch auf das Bürogebäude übergriff.
Bewohner evakuiert
Ein nahe gelegenes Mehrparteienhaus wurde am Freitag vorsorglich evakuiert, 35 Bewohner mussten die Nacht bei Verwandten oder in einer Halle verbringen. „Wir haben Feldbetten aufgestellt. Elf Personen wurden von uns versorgt, die restlichen sind woanders untergekommen“, erzählt Bürgermeister Daniel Lang (ÖVP). Die Bewohner blieben unverletzt, sie wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.
Betretungsverbot für Firmengebäude
Das abgebrannte Firmengebäude darf derzeit nicht betreten werden. Wie es damit weitergeht, ist noch unklar. „Der Firmenchef hat gemeint, da wird nichts mehr zu retten sein“, so der Bürgermeister. Rund 40 Personen waren am Standort beschäftigt, sie konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Büroangestellten sollen ihre Arbeit am Montag wieder aufnehmen. „Es wurden kurzfristig Arbeitsplätze im ehemaligen Mahle-Werk in Mattighofen geschaffen, das Ende 2024 geschlossen wurde“, weiß Lang.
Es wäre einmal schön, über glückliche Momente zu reden. Doch der Zusammenhalt in Mattighofen ist erneut groß.
Der krisenerprobte Mattighofner Bürgermeister Daniel Lang
Langer Feuerwehreinsatz
Während die Bewohner Samstagvormittag wieder zurück in ihre Wohnungen kamen, war die FF Mattighofen noch immer vor Ort. Kommandant Roman Vorreiter: „Wir haben in einem Silo glühendes Brandgut gefunden und müssen schauen, wie wir das hinausbringen.“
Um den rund 30-stündigen Einsatz bewerkstelligen zu können, wurde in Sechs-Stunden-Schichten gearbeitet. „Die erste Mannschaft wurde um 21 Uhr abgelöst, um 3 Uhr war dann wieder Wechsel“, so Vorreiter.
Brennbare Stäube können in aufgewirbeltem Zustand im Gemisch mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Durch eine Zündquelle mit ausreichender Zündenergie, es reicht ein Funke, kann es zu einer Staubexplosion kommen.
Brennbare Stäube sind organische Materialien wie Holz, Mehl, Cellulose und Metallpulver wie Aluminium-, Magnesiumpulver. Eine zündfähige Partikelgröße ist eine Korngröße unter 500 µm (0,5 mm). Aber auch bei Korngrößen zwischen 0,5 und 1 mm können im Einzelfall abhängig vom Staub Staubexplosionen auftreten.
Die Brandermittler konnten am Samstag die Ursache für das Inferno eingrenzen und vermutlich auch schon klären. Es soll nach einem technischen Defekt bei der Filteranlage eine Staubexplosion gegeben haben, die zum Brand führte.
