Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ursache ist geklärt

Nach Brand ist Zukunft von Pelletswerk ungewiss

Oberösterreich
30.08.2025 18:00
Derzeit darf das Gebäude nicht betreten werden.
Derzeit darf das Gebäude nicht betreten werden.(Bild: Fesl Manfred)

„Es wäre schön, einmal über glückliche Momente zu reden“, sagt der Mattighofner Bürgermeister Daniel Lang am Tag nach dem verheerenden Brand des Pelletswerks in „seiner“ Gemeinde. Während die Brandursache inzwischen geklärt scheint, ist unklar, ob das Gebäude gerettet werden kann. Für die Mitarbeiter soll es aber weitergehen.

0 Kommentare

Erst am Samstagabend konnte nach dem verheerenden Firmenbrand von Mattighofen auch die letzte Feuerwehr einrücken. Freitagvormittag war vermutlich im Siloturm des örtlichen Hot’ts Holzpelletswerks ein Feuer ausgebrochen, das letztlich auch auf das Bürogebäude übergriff.

Bewohner evakuiert
Ein nahe gelegenes Mehrparteienhaus wurde am Freitag vorsorglich evakuiert, 35 Bewohner mussten die Nacht bei Verwandten oder in einer Halle verbringen. „Wir haben Feldbetten aufgestellt. Elf Personen wurden von uns versorgt, die restlichen sind woanders untergekommen“, erzählt Bürgermeister Daniel Lang (ÖVP). Die Bewohner blieben unverletzt, sie wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Der Gebäudekomplex stand am Freitag in Vollbrand.
Der Gebäudekomplex stand am Freitag in Vollbrand.(Bild: Fesl Manfred)

Betretungsverbot für Firmengebäude
Das abgebrannte Firmengebäude darf derzeit nicht betreten werden. Wie es damit weitergeht, ist noch unklar. „Der Firmenchef hat gemeint, da wird nichts mehr zu retten sein“, so der Bürgermeister. Rund 40 Personen waren am Standort beschäftigt, sie konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Büroangestellten sollen ihre Arbeit am Montag wieder aufnehmen. „Es wurden kurzfristig Arbeitsplätze im ehemaligen Mahle-Werk in Mattighofen geschaffen, das Ende 2024 geschlossen wurde“, weiß Lang.

Zitat Icon

Es wäre einmal schön, über glückliche Momente zu reden. Doch der Zusammenhalt in Mattighofen ist erneut groß.

Der krisenerprobte Mattighofner Bürgermeister Daniel Lang

Langer Feuerwehreinsatz
Während die Bewohner Samstagvormittag wieder zurück in ihre Wohnungen kamen, war die FF Mattighofen noch immer vor Ort. Kommandant Roman Vorreiter: „Wir haben in einem Silo glühendes Brandgut gefunden und müssen schauen, wie wir das hinausbringen.“

Lesen Sie auch:
Die Firma in Mattighofen stand in Vollbrand.
Pelletsfirma brennt
Zivilschutzalarm bei Großbrand im Innviertel
29.08.2025

Um den rund 30-stündigen Einsatz bewerkstelligen zu können, wurde in Sechs-Stunden-Schichten gearbeitet. „Die erste Mannschaft wurde um 21 Uhr abgelöst, um 3 Uhr war dann wieder Wechsel“, so Vorreiter.

Staubexplosion

Brennbare Stäube können in aufgewirbeltem Zustand im Gemisch mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Durch eine Zündquelle mit ausreichender Zündenergie, es reicht ein Funke, kann es zu einer Staubexplosion kommen.
Brennbare Stäube sind organische Materialien wie Holz, Mehl, Cellulose und Metallpulver wie Aluminium-, Magnesiumpulver. Eine zündfähige Partikelgröße ist eine Korngröße unter 500 µm (0,5 mm). Aber auch bei Korngrößen zwischen 0,5 und 1 mm können im Einzelfall abhängig vom Staub Staubexplosionen auftreten.

Die Brandermittler konnten am Samstag die Ursache für das Inferno eingrenzen und vermutlich auch schon klären. Es soll nach einem technischen Defekt bei der Filteranlage eine Staubexplosion gegeben haben, die zum Brand führte.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
140.960 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
127.625 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
120.862 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4358 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1268 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Oberösterreich
Sie war auf Besuch da
Beim Streicheln biss Hund Innviertlerin in Kopf
Krone Plus Logo
Ein echter Oldtimer
Fast 87 und mit 180 km/h auf der Rennstrecke
Ursache ist geklärt
Nach Brand ist Zukunft von Pelletswerk ungewiss
Aber großes WM-Team
Siebenkämpferin Mayr verpasst WM in Tokio
40 Betroffene
Leondinger Firmengebäude nach Gasaustritt geräumt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf