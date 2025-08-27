Apple stellt seine Neuheiten am 9. September vor

Erwartet wird außerdem, dass Apple die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3 und die Apple Watch SE 3 vorstellt. Damit würden erstmals seit drei Jahren alle Watch-Modelle gleichzeitig aktualisiert. Den Gerüchten zufolge könnte der Konzern zudem die AirPods Pro 3 mit aktualisiertem Design, einen neuen HomePod mini und ein aufgefrischtes Apple TV 4K im Angebot haben.