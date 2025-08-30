Werden die mächtigsten US-Frauen zu Feindinnen?

Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß Linz
US-Vizepräsident JD Vance will 2028 nächster US-Präsident werden. Seine Frau Usha bringt sich dafür in Stellung – und macht damit First Lady Melania Trump mit klarem Stil, juristischer Expertise und wachsendem Einfluss im Hintergrund Konkurrenz. So ticken die mächtigsten Frauen Amerikas.
US-Präsident Donald Trump (79) überrascht gerne mit Ansagen. Aktuell betrifft das die Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl 2028. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte er, Vizepräsident JD Vance (41) werde „höchstwahrscheinlich“ für die Republikaner ins Rennen gehen.
