Philipsen holt sich seinen zweiten Tageserfolg

„Jeder Sieg ist besonders“

„Ich habe es irgendwie noch geschafft zu gewinnen und bin super-happy. Jeder Grand-Tour-Sieg ist etwas Besonderes“, freute sich Philipsen, der nun bei insgesamt 15 Etappensiegen (10 Tour de France, 5 Vuelta) hält. Bei der Tour de France hatte der 27-Jährige auf der ersten Etappe triumphiert, musste allerdings nach einem schweren Sturz zwei Tage später aufgeben. Philipsen hatte dabei einen Schlüsselbeinbruch und eine Rippenfraktur erlitten.