Goldübergabe: Trauer und Freude in Nationalbank

Der eine kommt, der andere geht: Nach sechs Jahren an der Spitze der OeNB übergibt Gouverneur Robert Holzmann (76) morgen an seinen 24 Jahre jüngeren Nachfolger Martin Kocher. Conny Bischofberger hat die Herren über Gold und Geld zum Doppelinterview im streng bewachten Tresorraum der Nationalbank getroffen.
Im Salon des Gouverneurs serviert uns Herr Andreas, der in der Pandemie von einem geschlossenen Kaffeehaus zur OeNB gewechselt ist, frisch gebrühten türkischen Kaffee. Nebenan räumt ein vergnügter Robert Holzmann sein Büro. In der linken Hand hält er eine Dose Red Bull, mit der Rechten lässt er Bücher und Unterlagen vom Schreibtisch in Schachteln gleiten, die am Boden bereitstehen. „Schon fast alles leer“, stellt er zufrieden fest. Dann erscheint Martin Kocher, Ökonom und ehemaliger Wirtschaftsminister, der nach Holzmann hier einziehen wird. Amikale Begrüßung, die beiden kennen einander seit Jahren und sind per Du. „Outgoing und Incoming“, lacht Holzmann, „auf Englisch kann man auch diesen Wechsel besser erklären.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.