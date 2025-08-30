Goldübergabe: Trauer und Freude in Nationalbank

Im Salon des Gouverneurs serviert uns Herr Andreas, der in der Pandemie von einem geschlossenen Kaffeehaus zur OeNB gewechselt ist, frisch gebrühten türkischen Kaffee. Nebenan räumt ein vergnügter Robert Holzmann sein Büro. In der linken Hand hält er eine Dose Red Bull, mit der Rechten lässt er Bücher und Unterlagen vom Schreibtisch in Schachteln gleiten, die am Boden bereitstehen. „Schon fast alles leer“, stellt er zufrieden fest. Dann erscheint Martin Kocher, Ökonom und ehemaliger Wirtschaftsminister, der nach Holzmann hier einziehen wird. Amikale Begrüßung, die beiden kennen einander seit Jahren und sind per Du. „Outgoing und Incoming“, lacht Holzmann, „auf Englisch kann man auch diesen Wechsel besser erklären.“